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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من "المحامين الدولية" بشأن الدعاوى ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية

المحكمة الجنائية
المحكمة الجنائية الدولية

عقدت لجنة المحامين الدولية في هولندا، اليوم الخميس، مؤتمراً صحفياً حول الدعاوى المقدمة أمام المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقالت لجنة المحامين الدولية في المؤتمر الصحفي، إنها توصلت مع مكتبين في المحكمة الجنائية الدولية التي تعمل بكد وجد في ملف فلسطين.

وأوضح لجنة المحامين الدولية، أن المسار القضائي يشمل مراحل عدة تتضمن تقديم 25 فصلاً من الأدلة والوثائق المرتبطة بما يجري في غزة.

وأضافت أن اللجنة تعمل على متابعة كل انتهاكات الكرامة بحق الفلسطينيين في غزة، وتم تخصيص فصلاً بشأن المعتقلين من غزة.

وأشارت لجنة المحامين الدولية، إلى أن ملف الأسرى هو أحد العناصر الأساسية في الدعوى المقدمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، لافتة إلى أنها عملت جاهدة على الربط بين العمل الذي يجري على مستوى الولايتين القضائيتين في لاهاي.

وقالت لجنة المحامين الدولية: "بتنا نتحدث عن وجود ولاية قضائية مستقلة نصرة للشعب الفلسطيني رغم الضغوط السياسية على المحكمة الجنائية".

وأشارت إلى أنها لم تشهد يوماً حملة عسكرية مكثفة وممنهجة بهذا المستوى لتدمير معيشة المدنيين في غزة، مضيفة أنه لا بد أن تمثل إسرائيل كجهة متهمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

وأوضحت اللجنة في المؤتمر الصحفي، أن المختلف في الدعوى اليوم أنها مرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية ذات الولاية القضائية المستقلة، مشيرة إلى أنها تقدمت بـ 15ملفاً اليوم حول انتهاكات الاحتلال في غزة تشمل الضحايا المدنيين ومعاملة المعتقلين.

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