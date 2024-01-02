عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خبير قانوني يحذر قادة الاحتلال من مواجهة متاعب كبيرة من الجنائية الدولية

الاحتلال
الاحتلال

أفادت تقارير أن خبيرًا قانونيًا رفيع المستوى حذر كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية من أن محكمة العدل الدولية قد تصدر أمرًا قضائيًا يلزم إسرائيل بوقف قصفها لغزة، في أعقاب طلب قدمته جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي.


وذكرت صحيفة هآرتس أن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ومكتب المدعي العام قلقان" من أن المحكمة قد تتخذ قريبًا إجراءً لفرض وقف إطلاق النار لحماية أرواح المدنيين.

وأفادت الصحيفة أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتزل هاليفي هو من بين  الذين تم تحذيرهم من أن التماس جنوب إفريقيا قد يكون ناجحًا.

وعقدت جلسة استماع حول كيفية تعامل الحكومة مع الأمر يوم الاثنين في وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وكما  قالت جنوب أفريقيا في شكواها إلى محكمة العدل الدولية بإنها "تشعر بقلق بالغ إزاء محنة المدنيين المحاصرين جراء الهجمات الإسرائيلية الحالية على قطاع غزة بسبب الاستخدام العشوائي للقوة والإبعاد القسري للسكان".

ودعت محكمة العدل الدولية إلى اتخاذ إجراءات لإجبار إسرائيل على "الوقف الفوري" لهجماتها على سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

وقد أدلى كبار المسؤولين في إسرائيل بالعديد من التصريحات التي تشير إلى أن هدفهم الشامل هو تطهير غزة والضفة الغربية من جميع السكان الفلسطينيين، حيث قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يوم الإثنين إن القتال يمثل "فرصة" لمغادرة سكان غزة من إسرائيل وتوسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في وقت سابق، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن ما يسمى "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين هي الهدف، في حين قال الرئيس يتسحاق هرتسوج إن جميع المدنيين في غزة مسؤولون" عن هجوم حماس، وقال وزير الدفاع يوآف جالانت إن الجيش سيعاقب الفلسطينيين بشكل جماعي.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب بعد التراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بداية من غد.. قصر خطة تخفيف أحمال الكهرباء على النهار فقط مراعاة للامتحانات

الطن بـ42 ألف جنيه.. مفاجأة غير متوقعة بشأن أسعار الحديد اليوم

قرار عاجل من النيابة ضد السائق المتسبب في سقوط كمر محور كمال عامر

هلع ورعب.. لحظة خروج الركاب من الطائرة اليابانية المحروقة.. فيديو

صور ومقاطع فيديو فاضحة .. قرار عاجل بشأن قضية الراقصة حورية

لاعب زملكاوي سابق يكشف سر استبعاد حسين الشحات من قائمة المنتخب

بشرى للموظفين.. 10 أيام إجازة في يناير 2024

موضوعات متعلقة

وزيرة الخارجية النمساوية السابقة تعترف بتخلي الغرب عن أوكرانيا

إيران تنفذ حكم الإعدام شنقاً في تسعة أشخاص.. بهذه التهمة

اعتراف لوزير الدفاع الإسرائيلي بنهاية قوة تل أبيب في المنطقة والعالم.. تفاصيل

وصول السفينة البريطانية "لايم باي" إلى بورسعيد لتوصيل مساعداتها لغزة

بعد تراجع التهديد.. بولندا تخفض مستوى عملياتها العسكرية

شركة بريطانية تتهرب من العقوبات وتجري تعاملات تجارية مع ملياردير روسي..وهذا مصيرها

هبوط حاد أمام الدولار الأمريكي.. مستوى انخفاض جديد لليرة التركية اليوم

هبوط ثاني مروحية إسرائيلية جنوب غزة لنقل مصابين في جيش الاحتلال

ترشيحاتنا

الجيش الإسرائيلي يعلن السيطرة على مقر الاستخبارات والتحكم التابع لحماس بـ غزة

هل ينتقل مبابي لـ ريال مدريد؟| أنشيلوتي يجيب

بقذيفة "الياسين 105".. كتائب القسام تستهدف دبابة ميركافا إسرائيلية

حزب الله يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلي وتحقيق إصابات مباشرة

كلب شرس.. تحديد جلسة الحكم على المتهم بإصابة طالب بعاهة مستديمة

هل يؤدي تواجد قوات أمريكية بالبحر الأحمر إلى صراع أكبر في الشرق الأوسط؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش الكلى والأملاح.. ألم القدم مؤشر للإصابة بمرض خطير لن تتوقعه

سمكة يوم القيامة تثير جدلا بعد زلزال اليابان.. ما القصة؟

رقم صادم.. سعر غير متوقع لفستان أنغام في ليلة نجمات العرب بالرياض

بتدفي في الشتا.. طريقة سهلة لعمل الشوربة الهندية

فيديو

سقوط الدولار | ماذا سيحدث في الأسعار بعد دخول مصر رسميًا للبريكس ؟

تحرك مفاجئ وغريب في أسعار الذهب| ماذا حدث ؟.. فيديو

أسما إبراهيم تكشف عن حقيقة اتجاهها إلى التمثيل .. فيديو

10 إجازات خلال شهر يناير هذا العام.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ