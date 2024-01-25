منصة حيوية.. الرقابة الإدارية تشارك في الدورة 55 لمعرض القاهرة للكتاب

تشارك هيئة الرقابة الإدارية في فعاليات الدورة الـ ٥٥ من معرض القاهرة الدولي للكتاب المقام تحت شعار " «نصنع المعرفة... نصون الكلمة " وتأتى مشاركة الهيئة بالمعرض في إطار الدور التوعوي المنوط بها للتوعية بمخاطر الفساد وحث المواطنين على المشاركة في جهود منعه ومكافحته وترسيخ قيم النزاهة والشفافية، حيث يمثل الجناح منصة حيوية يقصدها رواد المعرض بما يتيحه من عروض توعوية متخصصة تستخدم أحدث وسائل العرض من مواد مرئية وتفاعلية وتثقيفية تبسط مفاهيم النزاهة والشفافية وتوثق جهود مصر في مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية وتوضح الأثر الإيجابي للنزاهة على المجتمع والتنمية .

كما يضم جناح الهيئة عرضاً لأنشطة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وبرامجها الأكاديمية والتدريبية وشرح لكيفية التسجيل بها، بالإضافة إلى توفير مطبوعات لبعض الرسائل العلمية والأبحاث المتعلقة بمجال عمل الهيئة، مع إتاحة إصدارات مجلة ضمير الوطن الصادرة عن مركز البحوث بالأكاديمية.



وإيمانا من الهيئة بأن التواصل المباشر هو أنجح أدوات تبادل الأفكار والتعرف على وجهات النظر المختلفة وتحفيز الأفراد نحو فهم أعمق للقضايا والتحديات ينظم جناح الهيئة ندوتين ومحاضرات تفاعلية بمشاركة خبراء وأكاديميين في مجالات الحوكمة ومكافحة الفساد مما يمثل فرصة مهمة لرواد معرض الكتاب للتفاعل مع الخبراء والمختصين حول قضايا النزاهة لتعزيز المشاركة الفعالة لتطوير حلول لمشكلات الفساد.

وإيماناً بشعار هيئة الرقابة الإدارية "شركاء في حماية مصالح الوطن"، يجري جناح الهيئة بمعرض الكتاب استقصاء رأي للحضور لاستطلاع رأيهم فى جهود منع ومكافحة الفساد والاطلاع على مقترحاتهم لتعظيم استراتيجية مواجهته.