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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أمواج عاتية تجتاح قاعدة عسكرية أمريكية .. ما القصة؟

امواج
امواج

في مقطع فيديو مثير للجدل، اجتاحت موجة غير متوقعة من الأمواج جزيرة روي نامور في جزر مارشال، مما أدى إلى إخلاء قاعدة عسكرية أمريكية.

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 وانتشر الفيديو على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي وأظهرت موجة من المياه تصطدم بمجموعة من الأبواب المزدوجة، مما أدى إلى سقوطها عن مفصلاتها وقلب الأشخاص الذين كانوا يقفون في مكان قريب.

 واندفعت موجة أخرى من المياه عبر النوافذ، مما أجبر الناس على الخوض في المياه التي وصل ارتفاعها إلى الخصر بينما طاف الأثاث والنباتات حولهم.

روي نامور هي جزيرة صغيرة تقع على بعد حوالي 2300 ميل جنوب غرب هاواي وهي ثاني أكبر جزيرة في جزيرة كواجالين المرجانية، وهي حلقة من الشعاب المرجانية في جزر مارشال.

تدعم حامية الجيش الأمريكي كواجالين أتول أ نطاق الصواريخ ومنشأة الاختبار. وقال مايك برانتلي، المتحدث باسم القاعدة، إن نحو 120 عسكريا كانوا يعيشون في روي نامور عندما ضربت الأمواج، وتم إجلاء 80 منهم. بالوضع الحالي يوم الثلاثاء.

وقال البيان إن الفيضانات الناجمة عن الأمواج ألحقت أضرارا بالمساكن وتسببت في أضرار متوسطة إلى شديدة بمبنى تناول الطعام والكنيسة والمسرح. وكان مجمع للسيارات لا يزال تحت الماء يوم الثلاثاء.

قاعدة عسكرية مقطع فيديو

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