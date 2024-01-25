بسبب إجراء غربي.. تحذيرات من اقتراب الحرب العالمية الثالثة

قال السياسي الفرنسي وعضو البرلمان الأوروبي السابق، فلوريان فيليبو، إن الغرب يهدد ببدء حرب عالمية ثالثة بسبب روسيا.

وكتب فيليبو، عبر حسابه على منصة “إكس”، "في الوقت الذي يستيقظ فيه الناس من العولمة... تهدد الأوليغارشية بشكل متزايد بحرب عالمية ثالثة، مخطط لها ومعد لها!" .

وأوضح السياسي الفرنسي، أن “مناورات حلف الناتو الاستفزازية، والتي ستكون الأكبر منذ عقود، موجهة بشكل علني ضد روسيا”.

وحث فيليبو، على الحذر من المجانين الذين سيفعلون “أي شيء لإخضاع الشعب وتحقيق هدفهم!”

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن العالم لم يكن أبدا قريبا من بداية الحرب العالمية الثالثة كما هو الآن.