مجلس الحرب الإسرائيلي يكشف عن «الأولوية» في العدوان على غزة

قال الوزيران في مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني جانتس وغادي آيزنكوت، اليوم الخميس، إن إعادة المحتجزين مهمة وأولوية عليا.

جاء ذلك خلال لقاء مع عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وأمس، قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني جانتس، إن التسريبات المتصاعدة حول موضوع صفقة الرهائن، تمزق العائلات والشعب، وتضر بالجهود الجبارة التي تبذل في هذا الشأن.

وأضاف جانتس: “شهدنا في الأيام الأخيرة تسريبات متصاعدة حول موضوع صفقة الرهائن، هذه التسريبات تمزق العائلات والشعب، وتضر بالجهود الجبارة التي تبذل في هذا الشأن”.

وتابع: “هذا الهدف ملح، وهو لا يحل محل الالتزام بإزالة التهديد الذي تمثله حماس… لن نتخلى عنه أبداً”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن حماس لن تقبل بالتفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي على وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة.