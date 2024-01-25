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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصريحات استفزازية من نتنياهو بشأن حركة حماس.. ماذا قال؟

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن حركة حماس أتت لاقتلاعنا ولكن نحن من سنقتلعها ونواصل تعميق جذورنا.

وأضاف نتنياهو، خلال زيارته مقر فرقة غزة، “سنقتلع حماس… والشيء الأكثر أهمية هو أننا سنواصل بناء المستوطنات والكيبوتسات.. وسوف نزدهرها بشكل يتجاوز بكثير ما كان من قبل".

وفي وقت سابق، علق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على التقارير التي تفيد بأن إسرائيل وحركة حماس توصلوا إلى اتفاق بشأن صفقة أسرى، وقال: "لا توجد ولن تكون هناك تسوية سنواصل الخلاف حتى النصر، وسنواصل المضي قدما".

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جاء ذلك في كلمه له خلال انعقاد الجلسة العامة للكنيست لإحياء الذكرى الـ75 لتأسيسه في أعقاب الحرب على غزة، بمشاركة العديد من السياسيين الإسرائيليين وزعيم المعارضة يائير لابيد

وأضاف نتنياهو خلال كلمته: سنعمل على تعزيز مكانة إسرائيل باعتبارها برج المراقبة للعالم المتحضر في الشرق الأوسط. لقد أخبرت زعماء العالم أنه إذا لم تنتصر إسرائيل، فستكونون التاليين في الصف. قلت لهم إن حربنا هي حربكم، ونصرنا هو انتصاركم".

نتنياهو بنيامين نتنياهو الاحتلال الاسرائيلي

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