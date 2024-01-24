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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يديعوت أحرونوت: الخلافات بشأن صفقة جديدة بين إسرائيل وحماس كبيرة جدا

حماس وإسرائيل
حماس وإسرائيل

أفادت صحفية يديعوت أحرونوت نقلا عن مسؤول إسرائيلي، بأن الخلافات بشأن صفقة جديدة بين الحكومة الإسرائيلية وحماس حول الرهائن كبيرة جدا.

وأوضحت يديعوت أحرونوت في تقرير لها، أن هناك فجوات كبيرة في المطالب والآراء بين الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس بشأن الصفقة الجديدة، ولا تقدم في المحادثات حول الرهائن.

وقال مسؤول إسرائيلي وفقا للصحفية العبرية، إنه لا صحة لتقارير الاتفاق مع حماس من حيث المبدأ على وقف النار ، لافتا إلى أن المفاوضات مع حماس معقدة للغاية وستستغرق وقتا طويلا.

وفي وقت سابق، أفاد موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، بأن إسرائيل قدمت لحماس اقتراحا من خلال مصر وقطر يتضمن وقفا للقتال لمدة تصل إلى شهرين كجزء من اتفاق متعدد المراحل يشمل إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين المحتجزين في غزة.

وأضاف أكسيوس، أنه على الرغم من أن الاقتراح لا يتضمن اتفاقًا لإنهاء الحرب، إلا أنه يمثل أطول فترة لوقف إطلاق النار عرضتها إسرائيل على حماس منذ بداية الحرب.

ومن جانبها، أفادت وكالة أسوشيتد برس نقلا عن مسؤول مصري رفيع المستوى، بأن حركة حماس رفضت الاقتراح الإسرائيلي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة شهرين مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن.

وقال مصدر للأسوشيتد برس، أن الخطة تتمثل في إطلاق حماس سراح الرهائن الإسرائيليين وإطلاق إسرائيل سراح الفلسطينيين الذين تحتجزهم، بالإضافة إلى أنه لو تم قبول الاقتراح لقادة حماس، لكانوا قد أتيحت لهم الفرصة للمغادرة إلى دول أخرى.

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