من حيث المبدأ.. حماس وإسرائيل توافقان على تبادل للمحتجزين وهدنة تستمر شهرًا

أفادت وكالة "رويترز"، للأنباء، بأن إسرائيل وحركة حماس وافقتا من حيث المبدأ على تبادل للمحتجزين وهدنة تستمر شهرًا.

وذكرت أن حماس تسعى للتوصل إلى صفقة شاملة لوقف دائم لإطلاق النار قبل إطلاق سراح المحتجزين.

ونقلت "رويترز" عن مصادر في حماس قولها، إن إسرائيل عرضت إنهاء الحرب مقابل إخراج حماس 6 من كبار قادة الحركة من غزة بينهم زعيمها يحيى السنوار.

وأشارت المصادر إلى أن تل أبيب والحركة وافقتا بنسبة كبيرة على إمكانية إجراء تبادل للمحتجزين الإسرائيليين بسجناء فلسطينيين خلال هدنة تستمر شهرًا.

وفي وقت سابق، أعلن قيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أن مقترح إسرائيل بشأن صفقة الأسرى عملية تمويه وكذب وخداع يمارسها الإسرائيليون.

وأكد القيادي في حماس، لوكالة أنباء العالم العربي، أن “الحركة ترفض مقترح إسرائيل بوقف القتال لمدة شهرين”.

وأضاف: “لا أحد يقبل بوقف الحرب لمدة شهرين ثم تعود إسرائيل لارتكاب المجازر مرة ثانية.. الأولوية لوقف العدوان على قطاع غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية، ثم بعد ذلك صفقة الأسرى”.