البيت الأبيض: سندعم الهدنة الإنسانية بغزة والمحادثات بشأن صفقة الأسرى "جادة للغاية"

تناول المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، مساء اليوم، قضية صفقة تبادل الأسرى الجديدة بين إسرائيل وحركة حماس مشيرا إلى أنها "جادة للغاية".

وقال كيربي، إن الولايات المتحدة تجري محادثات جادة بشأن موضوع الأسرى، مشيرا إلى واشنطن ستدعم هدنة إنسانية أطول أمدا إذا كان ذلك يعني إخراج الرهائن ومساعدة غزة.

وقال كيربي، إن زيارة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط بريت ماكغورك في المنطقة للتركيز على التوصل لاتفاق آخر بشأن الرهائن وهدنة إنسانية في قطاع غزة.

وأعلن كيربي، اليوم، أن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط بريت ماكغورك يزور القاهرة اليوم.

ولم يؤكد جون كيربي ، أنه إجراء مباحثات بشأن الإفراج عن المحتجزين، قائلاً: لا نؤكد أو ننفي العمل على "صفقة أسرى" لكن مبعوثنا ماكجورك في مصر ضمن جولة شرق أوسطية.