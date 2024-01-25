عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من إسرائيل قبل صدور قرار «العدل الدولية» بشأن الإبادة الجماعية بغزة

إسرائيل
إسرائيل

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الخميس، نقلا عن متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، بأن تل أبيب تتوقع أن ترفض محكمة العدل الدولية غدا الجمعة ما سماها مزاعم الإبادة الجماعية الكاذبة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، إنه يتعين على محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي، أن تصنف قانونيًا تصرفات إسرائيل ضد الفلسطينيين خلال العملية العسكرية في قطاع غزة على أنها إبادة جماعية.

وأضاف لافرينتييف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع أستانا الدولي الحادي والعشرين حول سوريا، أن "الأحداث المأساوية في قطاع غزة غير إنسانية"، لافتا إلى أنه عندما يكون هناك هذا العدد الكبير من الضحايا في وقت قصير، بما في ذلك النساء والأطفال، فمن المؤكد أن هذه جريمة حقيقية، ويمكن تفسيرها على أنها إبادة جماعية.

وأشار إلى أن الأساس القانوني هذه الجرائم يجب أن توفره محكمة العدل الدولية في قضية لاهاي، حيث رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية للاعتراف بأعمال إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني باعتبارها إبادة جماعية.

تل أبيب إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اقترب من 5000 جنيه|قفزة جنونية في أسعار الذهب لأول مرة.. وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة لطبيب تجميل وجه ريهام سعيد.. صور

بديلا للشناوي..فرج عامر: هذا اللاعب أحسن حارس مرمي في مصر بدون منازع

تبدأ اليوم رسميا.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء في المحافظات

إصابة جديدة.. خبر صادم قبل مباراة منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية |فيديو

بعد واقعة ريهام سعيد .. 5 أسباب تؤدي لفشل عمليات التجميل

أهم من محمد صلاح| حكاية "ضربة" إمام عاشور "المزدوجة".. و"ارتجاج" في رأس المنتخب

بين الحياه والموت.. إمام عاشور يثير قلق جمهوره بهذه الرسالة

موضوعات متعلقة

أبو مازن: لابد من حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

زلزال بقوة 5.37 ريختر يضرب الجزء الشرقي من تركيا

الجيش الصيني يوجه رسالة تحذير إلى تايوان

بوليتيكو: الاتحاد الأوروبي غير قادر على الدفاع عن نفسه ضد روسيا

فنلندا: رئيس الوزراء المجري لن يمنع منح أوكرانيا مساعدات بقيمة 50 مليار يورو

رئيس الوزراء السويدي يعلن استعداده للقاء نظيره المجري بشأن الانضمام للناتو

200 شهيد وجريح.. جريمة إسرائيلية جديدة عند دوار الكويت في غزة| تفاصيل

عدت إلى عاصمة الأوروبيين.. وزير الخارجية الليتواني يصل إلى أوكرانيا

ترشيحاتنا

بيان عاجل للخارجية العراقية بشأن تواجد قوات التحالف علي أراضيها

إسرائيل تكشف عن مكان يحيى السنوار في غزة

«فلاي بغداد» تعلن إيقاف جميع رحلاتها لحين إشعار آخر.. اعرف السبب

بدء مشروع دراسة وتوثيق وإعادة تركيب الكساء الخارجي لهرم منكاورع بالجيزة

وكيل الأزهر يتفقد معرض القاهرة للكتاب ويزور جناح الداخلية للتهنئة بعيد الشرطة

بيان عاجل من إسرائيل قبل صدور قرار «العدل الدولية» بشأن الإبادة الجماعية بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك شعر جديد.. عائشة بن أحمد تثير الجدل | شاهد

عرض قصص الشهداء.. مشاركة متميزة لدولة فلسطين في معرض الكتاب

ريش وستان.. رانيا منصور تتألق في أحدث ظهور| شاهد

عروض السيرك تجذب جمهور معرض الكتاب في أول أيامه ..صور

فيديو

كنت متجوزة| بسمة وهبة تبعث رسالة لفنانة بعد انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضي

شبهت نفسها بالشيطان .. القصة الكاملة لأزمة ريهام سعيد مع طبيب تجميل

احذروا طقس الساعات القادمة.. سقوط أمطار بهذه المناطق

مشروع الجينوم المصري.. ثورة تاريخية في عالم الرياضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ