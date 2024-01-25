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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين ترد على اتهامات تزويد أحد أطراف الصراع في غزة بالأسلحة

الصين
الصين

قالت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الخميس، إن الصين لم تزود أي طرف من أطراف الصراع في قطاع غزة بأي نوع من الأسلحة أو المعدات.

وأضافت وزارة الدفاع الصينية، أن بكين تتبنى دائما موقفا حكيما ومسؤولا في صادرات الأسلحة.

وعلى جانب آخر، أدانت وزارة الخارجية الصينية، الهجوم الإسرائيلي على مقر تابع لـ الأمم المتحدة ووكالة الأونروا في خان يونس في جنوب قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان لها، إن الصين تشعر بحزن عميق إزاء الخسائر بين المدنيين في غزة، وتدين جميع الأعمال التي تنتهك القانون الدولي.

وأضافت الخارجية الصينية، أن بكين مصدومة من الهجوم الإسرائيلي الأخير على منشآت الأمم المتحدة في قطاع غزة، لافتة إلى أن الأولوية القصوى لوقف إطلاق النار وضمان أمن منشآت الأمم المتحدة ومنع كارثة إنسانية واسعة في غزة.

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