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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تطلب من الصين الضغط على إيران لهذا السبب

أمريكا والصين
أمريكا والصين

طلبت الولايات المتحدة من الصين حث إيران على تهدئة تحركات الحوثيين المدعومين من قبلها في اليمن بسبب استمرار هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر، وفق ماذكرت صحف بريطانية.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الولايات المتحدة لم تر سوى القليل من العلامات على توجه بكين إلى وقف القتال نقلاً عن مسؤولين أمريكيين.

وذكر التقرير أن الولايات المتحدة أثارت الأمر مرارا مع كبار المسؤولين الصينيين في الأشهر الثلاثة الماضية.

وقالت الصحيفة إن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان ونائبه جون فاينر ناقشا هذه القضية في اجتماعات هذا الشهر في واشنطن مع ليو جيانتشاو رئيس إدارة الاتصال الدولي للحزب الشيوعي الصيني.

وذكر التقرير أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أثار القضية أيضًا مع نظيره الصيني، مضيفًا أن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أنه لا يوجد دليل يذكر على أن الصين مارست أي ضغوط على إيران لكبح جماح الحوثيين في اليمن ، باستثناء بيان معتدل أصدرته بكين الأسبوع الماضي.

وتأتي هذه التقارير في الوقت الذي نفذ فيه الجيش الأمريكي ضربات في اليمن، ودمر صاروخين حوثيين مضادين للسفن قالت الولايات المتحدة إنهما كانا يستهدفان البحر الأحمر وكانا يستعدان للإطلاق. 

من جانبها قالت صحيفة ذا وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين غربيين إن إيران ترسل أسلحة متطورة للحوثيين ما يعزز قدرتهم على مهاجمة السفن التجارية.

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