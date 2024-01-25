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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تدين استهداف إسرائيل لمنشأة تابعة للأمم المتحدة في خان يونس بغزة

الصين
الصين

أدانت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، الهجوم الإسرائيلي على مقر تابع لـ الأمم المتحدة ووكالة الأونروا في خان يونس في جنوب قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان لها، إن الصين تشعر بحزن عميق إزاء الخسائر بين المدنيين في غزة، وتدين جميع الأعمال التي تنتهك القانون الدولي.

وأضافت الخارجية الصينية، أن بكين مصدومة من الهجوم الإسرائيلي الأخير على منشآت الأمم المتحدة في قطاع غزة، لافتة إلى أن الأولوية القصوى لوقف إطلاق النار وضمان أمن منشآت الأمم المتحدة ومنع كارثة إنسانية واسعة في غزة.

وفي وقت سابق، أعلن مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في غزة التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"، مقتل 9 فلسطينيين وإصابة 75 آخرين، في قصف بقذيفتَي دبابة استهدف المبنى الذي يؤوي حوالي 800 فرد في جنوب قطاع غزة.

كما كشف المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة "الأونروا" فيليب لازاريني، أن القصف الذي استهدف مركز إيواء تابعًا للوكالة في خان يونس بجنوب قطاع غزة اليوم الأربعاء يشكل "انتهاكًا صارخًا" لقواعد الحرب.

وقال لازاريني عبر حسابه على منصة "إكس" "مرة أخرى، انتهاك صارخ للقواعد الأساسية للحرب".

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