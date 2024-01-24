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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتهاك صارخ لقواعد الحرب|مفوض الأونروا يعلق على قصف مركز الإيواء بخان يونس

مدير الأونروا
مدير الأونروا

كشف المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة "الأونروا" فيليب لازاريني، أن القصف الذي استهدف مركز إيواء تابعًا للوكالة في خان يونس بجنوب قطاع غزة اليوم الأربعاء يشكل "انتهاكًا صارخًا" لقواعد الحرب.

وقال لازاريني عبر حسابه على منصة "إكس" "مرة أخرى، انتهاك صارخ للقواعد الأساسية للحرب".

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، هجومًا وحشيًا على مركز إيواء تابع لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في خان يونس، يؤوي آلاف النازحين الفلسطينيين، ما أدى إلى احتراقه.

وأسفر القصف عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى، بمن فيهم نساء وأطفال، علمًا أن المركز معروف لجيش الاحتلال بأنه تابع للأونروا.

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