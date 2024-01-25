متحدث الأونروا: نخشى من تفشي الكوليرا بين أهالي غزة|فيديو

قال عدنان أبو حسنة المتحدث بأسم الأونروا، إن القطاع الصحي في غزة ينهار بشكل كامل، مؤكداً أن أعداد القتلى والجرحى كبيرة للغاية، و المستشفيات أصبحت غير قادرة على علاج المرضى ، مواصلة العمل في الأحداث الجارية.

الألاف المصابين بالألتهاب الكبدي الوبائي في غزة



وأضاف عدنان أبو حسنة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن هناك الألاف المصابين بالألتهاب الكبدي الوبائي في غزة، لافتة إلى أنه يخشى أنتشار الكوليرا بين أهالي غزة في فصل الشتاء، و أنهيار منظومة الصرف الصحي.



وأشار المتحدث بأسم الأونروا إلى، أنه يتم دفع جميع سكان غزة إلى رفح ، و مدينة رفح يسكنها حوالي 250 ألف مواطن، والبنية التحتية و الصحية لمدينة رفح لا تتحمل أن يسكنها مليون ونصف مواطن.