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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أذان الفجر وموعد الإفطار ثاني الأيام البيض في رجب

صدى البلد

أذان الفجر وموعد الإفطار ثاني الأيام البيض فى رجب أصبح أذان الفجر محل بحث الكثير من المسلمين الذين يريدون صوم الايام البيض فى رجب، اليوم الجمعة 26-1-2024م، 14 رجب 1445هـ، على محرك البحث العالمي “جوجل”، وذلك فى ثاني الأيام البيض من شهر رجب، وفيما ورد عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، أنه يُستحب صيام الأيام البيض، وهي ثلاثة من كل شهرٍ هجري؛ منوهة بأن الأمر ليس بواجب، فيثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.

ويؤذن لصلاة الفجر فى تمام الساعة ٥:١٩ ص، أما صلاة المغرب تؤذن فى تمام الساعة ٥:٢٦ م .

مواقيت الصلاة فى القاهرة 

الفجْر ٥:١٩ ص
الشروق ٦:٤٩ ص
الظُّهْر ١٢:٠٧ م
العَصر ٣:٠٦ م
المَغرب ٥:٢٦ م
العِشاء ٦:٤٧ م

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موعد أذان المغرب فى المحافظات 

الاسكندرية ٥:٣٠ م

المنصورة ٥:٢٤ م

قنا ٥:٢٧ م

أسوان ٥:٣٠ م

مرسى مطروح ٥:٤٠ م

شرم الشيخ ٥:١٨ م

الاسماعيلية ٥:٢١ م

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دعاء الرسول عند الإفطار
دعاء الرسول عند الإفطار، هو من الأدعية المستحبة لأنه من أوقات إجابة الدعاء، كما روى ابن ماجه في "سننه" عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت»، وكان من  دعاء النبي - صلى الله عليه وآله وسلم عند فطره: "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله، وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى".

دعاء يجمع لك خيري الدنيا والآخرة

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ: عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ [مَا اسْتَعَاذَ بِكَ] [مِنْهُ] عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا)).

مواقيت الصلاة في القاهرة موعد أذان المغرب في المحافظات دعاء الرسول عند الإفطار دعاء يجمع لك خيري الدنيا والاخرة

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