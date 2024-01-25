رئيس غرفة التجارة الكندية: حل مشكلة التأشيرات من الجانب المصري

قال الدكتور فايز عزالدين، رئيس غرفة التجارة الكندية في القاهرة، إن العلاقات المصرية الكندية في تطور مستمر، مشيرا إلى أنه كانت هناك أزمة في التأشيرات بين البلدين، وقد قامت القيادة المصرية بتقديم تيسيرات كبيرة وحل المشكلة.

وأضاف فايز عز الدين، خلال لقاء له لبرنامج “صناع القرار”، غبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور "شادي الزيات"، أن غرفة التجارة الكندية، تشجع بشكل كبير في الوقت الراهن على الاستفادة من التقدم التكنولوجي الحديث والذكاء الاصطناعي في كندا.

التسويق الالكتروني

وتابع رئيس الغرفة الكندية في القاهرة، أن غرفة التجارة الكندية تقدم شهادات للطلبة والخريجين في مجالات متنوعة ومن بينها التسويق الالكتروني.