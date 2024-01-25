رئيس تجارية كندا بالقاهرة : غرفتنا بوابة للحصول على التكنولوجيا الحديثة

أكد الدكتور فايز عزالدين، رئيس غرفة التجارة الكندية في القاهرة، أن الجامعة الكندية تعتبر أول جامعة أجنبية تتم بقانون الجامعات الأجنبية في مصر وتم افتتاحها في العاصمة الإدارية الجديدة إضافة إلى عدد من المعاهد الأخرى.

وأضاف فايز عز الدين، خلال لقاء له لبرنامج “صناع القرار”، غبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور "شادي الزيات"، أن غرفة التجارة الكندية بوابة للحصول على التكنولوجيا الحديثة، وبوابة لتعزيز حركة التجارة بين مصر وكندا

التكنولوجيا الحديثة

وتابع رئيس الغرفة التجارية الكندية في القاهرة، أن خدمات التعهيد في مصر جذبت استثمارات كندية كبيرة.