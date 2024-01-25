رئيس اللجنة الأولمبية يؤازر منتخب مصر أمام تونس بنصف نهائي أمم أفريقيا لليد

حرص المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، رئيس الاتحاد المصري للسباحة، على التواجد في مدرجات الصالة المغطاة بإستاد القاهرة التي تحتضن مباراة منتخب مصر وتونس في نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد التي تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 27 يناير الجاري.

وقام رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بمؤازرة اللاعبين قبل انطلاق المباراة وتحفيزهم من أجل الفوز والاقتراب خطوة من تحقيق اللقب القاري التاسع في تاريخ الفراعنة ومن ثم التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

ووجه المهندس ياسر إدريس رسالة خاصة للاعبين حثهم فيها على ضرورة بذل المزيد من الجهد مستغلين عاملي الأرض والجمهور حتى يظلوا كما عاهدناهم مصدرا لفرحة الجماهير واعتلاء منصة التتويج للمرة الثانية على التوالي والتاسعة في تاريخ الفراعنة.

وكان المنتخب المصري لكرة اليد قد تأهل إلى بطولة العالم في نسخة عام 2025، التي ستُقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك بعد التواجد في المربع الذهبي للبطولة الإفريقية بينما يتأهل المنتخب البطل إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وتشهد البطولة مشاركة 16 منتخبًا، تضم 5 منتخبات عربية في، وهي منتخب مصر «البلد المستضيف وحامل اللقب»، بالإضافة إلى منتخب تونس الأكثر تتويجا بالبطولة، والمنتخب الجزائري، والمنتخب الليبي والمنتخب المغربي، كما تشارك منتخبات كاب فيردي والكونغو الديمقراطية وزامبيا ورواندا وغينيا والكاميرون وجمهورية الكونغو والجابون وأنجولا ونيجيريا وكينيا.

يطمح منتخب مصر في التتويج بالنجمة الأفريقية التاسعة في تاريخه في ظل الفوز برصيد 8 ألقاب، أعوام 1991،1992،2000،2004،2008 ،2016,2020 ,2022، فيما حصد منتخب مصر مركز الوصيف 6 مرات من قبل، والمركز الثالث مثلها، حيث شارك الفراعنة في 23 نسخة مسبقا ولم تشارك مصر في أول نسختين أعوام 1974، 1976.