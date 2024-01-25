في 3 قارات.. بيتر ميمي يطرح أول صورة من كواليس تصوير الحشاشين

طرح المخرج بيتر ميمي أول صورة من كواليس تصوير مسلسل الحشاشين الذى يقوم بإخراجه للفنان كريم عبد العزيز.



ونشر بيتر الصورة على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليها قائلا: متبقى 40 يوما تقريبا على عرض مسلسل الحشاشين الفرقة اللى رعبت العالم فى القرن الحادى عشر و مؤسسها حسن ابن الصباح الرجل الاخطر فى التاريخ.. مسلسل اتصور فى ٣ قارات، الاف من قطع الملابس والاف من قطع السلاح، انتظروا عمل يليق بالوطن العربي.

بيتر ميمي

قال المخرج بيتر ميمي إنه مشغول حاليًا بتصوير مسلسل الحشاشين الذى من المفترض أن يعرض فى الماراثون الرمضاني القادم.

وأضاف بيتر ميمي فى تصريحات ل"صدي البلد" أنه الآن يستكمل تصوير مشاهد مسلسل الحشاشين داخل مصر ليعرض فى الماراثون الرمضانى القادم 2024 وأن الأحداث مستوحاه من أحداث واقعية حدثت بالفعل فى القرن الواحد والعشرون، ويأتي ذلك بعد أن تم تأجيله من العرض خلال رمضان الماضي بسبب إنشغال أبطال العمل بأعمال أخرى.

مسلسل الحشاشين:

وكان قد طرح كريم عبد العزيز برومو مسلسل الحشاشين المأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادى والعشرين، تمهيداً لعرضه فى شهر رمضان المقبل 2024، ليكون أول الأعمال التى تحجز مكانها فى دراما رمضان العام المقبل، وظهر كريم فى البرومو بالبحر يحاول النجاة ويقول: "اطمن.. مفيش ألم.. مفيش موت.. فيه طيران أسرع من البرق لروحك.. من هنا للجنة.. أنا صاحب مفتاح الجنة.. أنا حسن ابن الصباح.

مسلسل "الحشاشين" سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، شريف سلامة، ميرنا نور الدين، أحمد كشك، سوزان نجم الدين، ياسر على ماهر، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

ويعد فيلم بيت الروبي هو آخر أعمال بيتر ميمي، والعمل ضم عدد كبير من النجوم أبرزهم: كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، كريم محمود عبد العزيز، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف ريم القماش ومحمد الدباح، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي .