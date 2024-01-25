القليوبية تتعرض لموجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار

تعرضت مدن وقرى محافظة القليوبية، مساء اليوم الخميس، لأمطار ما بين متوسطة دون تأثر الحركة المرورية وحركة الأفراد على الطرق الرئيسية أو شوارع المدن في القليوبية.



وتزامنا مع الأمطار متفاوتة الشدة شهدت محافظة القليوبية انتشار السحب الكثيفة في سماء المحافظة وسط إعلان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ والأمطار وحالة الطقس السيئ.



من جانبه وجه المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الادارة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية رؤساء القطاعات ومديرى الفروع المعنيين على مستوى الشركة برفع درجات الاستعداد وتحديث خطه الشركة من خلال وضع سيناريوهات تفصيلية والإجراءات التي يمكن تنفيذها عند حدوث أي طارئ لمواجهة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة حال حدوثها.