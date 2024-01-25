شباب القليوبية تطلق مبادرة شرطتنا قد المسؤلية للعام الثاني على التوالي

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية مبادرة شرطتنا قد المسؤلية للعام الثاني على التوالي احتفالا بعيد الشرطة المصرية ال 72 برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.



وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، أن المبادرة تهدف إلى ترسيخ مبدأ العرفان بالجميل في نفوس الشباب والفتيات مؤكدا دور الشباب والرياضة في بناء الوعي الجمعي للشباب .



كما تهدف إلى نشر الوعي بين النشء والشباب بالقضايا الوطنية والمناسبات القومية لخلق جيل جديد من الشباب الواعي القادر على حمل لواء التقدم والتنمية.



وتتضمن المبادرة الاحتفال بالذكر ال 72 لعيد الشرطة المصرية بزيارة مراكز واقسام الشرطه بالادارات الفرعية

وذلك بمشاركة مديري الادارات في الزيارة أعضاء مراكز الشباب وفرق التطوع والجوالة والاكاديميات رافعين أعلام مصر .



جدير بالذكر أن الاحتفال بعيد الشرطة المصرية هو ذكرى موقعة الإسماعيلية في 25 يناير سنة 1952 والتي راح ضحيتها 50 قتيلا و 80 جريح من رجال الشرطة على يد الاحتلال الانجليزي بعد رفض رجال الشرطة بتسليم سلاحهم واخلاء مبنى المحافظة.