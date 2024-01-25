عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لخدمة المواطنين.. إعادة تشغيل خط أتوبيس 920 طوخ - القاهرة

أتوبيس 920 بطوخ
أتوبيس 920 بطوخ

أعلن مجلس  مدينة طوخ بمحافظة القليوبية إعادة تشغيل خط أتوبيس 920 بمدينة طوخ، في بشرى سارة للمسافرين من طوخ إلى القاهرة.

 وذلك فى إطار تخفيف العبء عن المسافرين يوميا من أبناء مركز ومدينة طوخ، وذلك ب4 أتوبيسات تبادلية من مدينة طوخ إلى موقف أحمد حلمى.
وقال مجلس المدينة أن الأتوبيس يسلك خط سير من مدينة طوخ مرورا بمحطات "قها / قليوب / المؤسسة / عبود / شارع أحمد حلمى / موقف أحمد حلمى "، كما أن الأتوبيس يبدأ أول رحلاته اليومية من مدينة طوخ من الساعة 5.20 صباحاً، وأن تكون الرحلة الثانية الساعة 6 صباحاً، وأن تتوالى الرحلات على مدار اليوم بمواعيد ثابتة من موقف 920 بمدينة طوخ.


أما بالنسبة لمواعيد عمل الأتوبيسات علي الخط فهي تبدأ من الساعة 5.20 صباحاً، ومن الساعة 6 صباحا، ومن الساعة 6.30 صباحا، و7 صباحاً و7.40 صباحاً، و8.25 صباحاً، و9 صباحاً، و9.30 صباحاً، ومن 10 صباحاً، ومن 10.30 صباحاً، ومن 11 صباحاً، ومن 11.45 صباحاً، ومن 12.20 ظهرا، ومن 12.55 ظهرا، ومن  1.30 ظهرا، ومن 2 ظهرا، ومن 2.40 ظهرا، وآخر ميعاد 3.15 عصرا.

FB_IMG_1706175648070
FB_IMG_1706175648070
FB_IMG_1706175656098
FB_IMG_1706175656098
FB_IMG_1706175639779
FB_IMG_1706175639779
FB_IMG_1706175643645
FB_IMG_1706175643645
طوخ القليوبية خدمة المواطنين محافظة القليوبية مجلس مدينة طوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لطبيب تجميل وجه ريهام سعيد.. صور

اقترب من 5000 جنيه|قفزة جنونية في أسعار الذهب لأول مرة.. وعيار 21 مفاجأة

تبدأ اليوم رسميا.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء في المحافظات

بديلا للشناوي..فرج عامر: هذا اللاعب أحسن حارس مرمي في مصر بدون منازع

بعد واقعة ريهام سعيد .. 5 أسباب تؤدي لفشل عمليات التجميل

أهم من محمد صلاح| حكاية "ضربة" إمام عاشور "المزدوجة".. و"ارتجاج" في رأس المنتخب

خريطة سقوط الأمطار.. والأرصاد تحذر من الصقيع والبرودة الشديدة

إمام عاشور على رادار برشلونة ومان سيتي وبايرن ميونخ وريال مدريد.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

مصرع طالب تدخل لمنع جاره من معاكسة فتاة في قليوب

إصابة عامل فى مشاجرة بين ربة منزل وصاحب مخبز فى كفر شكر

التصريح بدفن جثث 4 أشخاص ومعاينة حريق عقار شبرا الخيمة

بالأسماء .. مصرع وإصابة 6 أشخاص فى حريق عقار بالقليوبية

ندب المعمل الجنائي لفحص حريق اندلع فى شقة سكنية بالقليوبية

للصيانة.. قطع الكهرباء عن 24 منطقة بمدينة بنها في القليوبية |تفاصيل

صحة القليوبية : إلغاء الإجازات والراحات احتفالا بـ عيد الشرطة و25 يناير

محافظ القليوبية يوزع الورود على الجنود احتفالا بعيد الشرطة.. صور

ترشيحاتنا

أحدث أسعار بيجو 408 موديل 2024 في مصر

أسرار تكشف لأول مرة عن زيلينسكى والحرب الكبرى.. كتاب يكشف أبرز المواقف التي غيرت من شخصية الرئيس الأوكراني خلال الغزو الروسي

مخبأ سري في السيارة.. الداخلية تحبط تهريب كمية ضخمة من مخدر الكبتاجون للخارج

معاكسة فتاه تنتهى بوفاة طالب على يد جاره بالقليوبية| تفاصيل الجريمة

انطلقت من جنوب لبنان.. اختراق المجال الجوي الإسرائيلي بطائرات مسيرة

سقوط نصاب استولى على أموال مواطنين بالاسكندرية| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف بيض أسود غريب في أعماق المحيط الهادئ| صور مذهلة

بعد إصابة محمد الشناوي في المنتخب.. أعراض وأسباب وعلاج خلع الكتف

لغز غريب|حازم إمام يتعجب من أزمة الدفاع في منتخب مصر.. ما الحل؟

نار الشرف.. عائلة تنهي حياة ابنتهم وعشيقها رميا بالرصاص في صحراء مايو

فيديو

خالد فرج يكشف تفاصيل جديدة حول زيارة ياسمين عبدالعزيز للعوضي

صلاة الجنازة على أحمد أبو لطيف تثير غضب رواد التواصل الاجتماعي

كوثر مختار : سعيدة إني طلعت ورق فيلم مقسوم | خاص

فتح إيده وقفلها كتير.. تحليل لغة جسد محمد صلاح أثناء المؤتمر الصحفي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ