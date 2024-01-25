لخدمة المواطنين.. إعادة تشغيل خط أتوبيس 920 طوخ - القاهرة

أعلن مجلس مدينة طوخ بمحافظة القليوبية إعادة تشغيل خط أتوبيس 920 بمدينة طوخ، في بشرى سارة للمسافرين من طوخ إلى القاهرة.

وذلك فى إطار تخفيف العبء عن المسافرين يوميا من أبناء مركز ومدينة طوخ، وذلك ب4 أتوبيسات تبادلية من مدينة طوخ إلى موقف أحمد حلمى.

وقال مجلس المدينة أن الأتوبيس يسلك خط سير من مدينة طوخ مرورا بمحطات "قها / قليوب / المؤسسة / عبود / شارع أحمد حلمى / موقف أحمد حلمى "، كما أن الأتوبيس يبدأ أول رحلاته اليومية من مدينة طوخ من الساعة 5.20 صباحاً، وأن تكون الرحلة الثانية الساعة 6 صباحاً، وأن تتوالى الرحلات على مدار اليوم بمواعيد ثابتة من موقف 920 بمدينة طوخ.



أما بالنسبة لمواعيد عمل الأتوبيسات علي الخط فهي تبدأ من الساعة 5.20 صباحاً، ومن الساعة 6 صباحا، ومن الساعة 6.30 صباحا، و7 صباحاً و7.40 صباحاً، و8.25 صباحاً، و9 صباحاً، و9.30 صباحاً، ومن 10 صباحاً، ومن 10.30 صباحاً، ومن 11 صباحاً، ومن 11.45 صباحاً، ومن 12.20 ظهرا، ومن 12.55 ظهرا، ومن 1.30 ظهرا، ومن 2 ظهرا، ومن 2.40 ظهرا، وآخر ميعاد 3.15 عصرا.

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