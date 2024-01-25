تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال الساعات المقبلة

قالت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأسبوع الماضي الأجواء دافئة، ولكن مع منتصف هذا الأسبوع بدأنا نشهد انخفاضا في درجات الحرارة، كما شهدنا أيضًا سقوط الأمطار على مناطق مختلفة، وحدوث اضطرابات الملاحة البحرية ونشاط الرياح في بعض المناطق.



وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن بعض المناطق في الجمهورية شهدت سقوط أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط، أما محافظات الوجه البحري فشهدت أمطارًا أقل حدة من السواحل الشمالية.



ولفتت إلى أن القاهرة الكبرى تشهد أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة، على الجيزة والقليوبية، منوهة أن الطقس المتقلب مستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، والأمطار ستكون مستمرة على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى.



ونوهت أن نشاط الرياح يزيد من إحساسنا ببرودة الطقس، ولذلك من المهم أن نأخذ احتياطاتنا، بارتداء الملابس الشتوية.

وتابعت: "درجة الحرارة الصغرى على المناطق الشمالية من 11 لـ12 درجة، ومع نشاط الرياح سنشعر أن الطقس شديد البرودة خلال فترات الليل".