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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غد /الجمعة/ مائلًا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.


أما عن الظواهر الجوية، فتتهيأ فرص لأمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة وخليج السويس، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر: 

العظمى الصغرى
القاهرة 19 13
العاصمة الإدارية 19 12
6 أكتوبر 20 12
بنهــــا 19 13
دمنهور 18 12
وادي النطرون 18 12
كفر الشيخ 19 13
المنصورة 18 12
الزقازيق 18 11
شبين الكوم 18 12
طنطا 17 11
دمياط 19 13 
بورسعيد 19 12
الإسماعيلية 20 11
السويس 20 12
العريش 20 11
رفح 19 10
رأس سدر 20 11
نخل 18 05
كاترين 16 03
الطور 20 13
طابا 20 12
شرم الشيخ 22 14
الإسكندرية 18 12
العلمين الجديدة 17 11
مطروح 17 11
السلوم 17 12
سيوة 17 07
رأس غارب 21 12
الغردقة 22 13
سفاجا 22 13
مرسى علم 23 14
شلاتين 23 15
حلايب 19 16
أبو رماد 23 16 
رأس حدربة 21 17
الفيوم 19 09
بني سويف 19 08
المنيا 20 07
أسيوط 20 07
سوهاج 19 08
قنا 20 08 
الأقصر 20 09
أسوان 21 11
الوادى الجديد 21 08
أبوسمبل 21 11

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 24 16
المدينة 24 13 
الرياض 28 13
المنامة 26 19
أبوظبى 31 19
الدوحة 27 19
الكويت 19 12
دمشق 12 03
بيروت 15 10
عمان 09 05
القدس 10 06
غزة 18 12
بغداد 19 11
مسقط 27 20
صنعاء 26 08
الخرطوم 25 12
طرابلس 22 10
تونس 23 14
الجزائر 21 12
الرباط 21 07
نواكشوط 34 15

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم: 

العظمى الصغرى
أنقرة 05 03-
إسطنبول 08 02
إسلام آباد 18 05
نيودلهى 19 08 
جاكرتا 31 25
بكين 05 06-
كوالالمبور 33 24
طوكيو 11 03 
أثينا 16 03
روما 16 05
باريس 12 01
مدريد 20 07
برلين 10 03
لندن 11 03
مونتريال 02 02-
موسكو 02- 07-
نيويورك 11 06
واشنطن 22 07
أديس أبابا 26 12

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