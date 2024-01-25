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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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لمس وتر وطني..

مصطفى بكري: الرئيس السيسي تحدث بعفوية شديدة في احتفالية عيد الشرطة

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه خلال الأيام الماضية كان هناك احتفالات بعيد الشرطة المصرية، وتحديدا بالأمس، حيث أن هذا العيد يصادف الذكرى الـ 72، لتضحيات رجال الشرطة على مر العصور.

 

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”: نتوجه بالشكر للإدارة العامة للعلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، على وجود فنانين كبار على رأسهم الفنانة سميحة أيوب، والتي وضحت تضحيات رجال الشرطة.

 

 إسرائيل تتحمل نتيجة إغلاقه

وتابع مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي تحدث بعفوية شديدة ولمس وتر وطني وإنساني، وتحدث عن دور مصر في القضية الفلسطينية، وأكد أن معبر رفح لم يتم إغلاقه، وأن إسرائيل تتحمل نتيجة إغلاقه. 

مصطفى بكري عيد الشرطة الشرطة الرئيس السيسي معبر رفح

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