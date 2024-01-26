الخارجية الأمريكية: لا نبحث مع العراق مسألة انسحاب قواتنا

قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ناثان تيك، الخميس، إن واشنطن لا تبحث مع بغداد مسألة انسحاب القوات الأميركية من العراق، وأوضح أن الهدف هو الانتقال إلى تعاون ثنائي أمني أفضل، وذلك بعد إعلان الجانبين عن إطلاق محادثات بشأن مستقبل التحالف الدولي.

وأوضح ناثان في مقابلة مع قناة "الشرق"، أن "النقاشات ليست بشأن التفاوض حول انسحاب القوات الأميركية، بل انتقال طبيعة هذا الوجود، من وجود استشاري ووجود للدعم والمساعدة"، وأشار إلى أن العمل جار مع "القوات العراقية على تخفيف التهديد الذي تشكله داعش، بالانتقال إلى تعاون ثنائي أمني أكثر تطوراً".

وذكر المتحدث الأمريكي أن "هذه النقاشات الثنائية موجودة منذ فترة، وقبل ارتفاع مستوى التوتر في المنطقة"، وشدد على أهميتها بالنظر إلى "العلاقات الأمنية الوثيقة جداً" مع العراق.

وفي وقت سابق، الخميس، قال وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي إن القوات العراقية "تستعد لتولي زمام الملف الأمني" في البلاد، مع انسحاب قوات التحالف الدولي.

بدوره أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الاجتماعات مع العراقيين ستبدأ "في الأيام المقبلة"، وقال إن العملية "ستمكن من الانتقال إلى شراكة أمنية ثنائية دائمة بين الولايات المتحدة والعراق". وأضاف أوستن أن "مهمة التحالف لهزيمة داعش ستنتقل وفق جدول زمني يأخذ في الاعتبار ثلاثة عوامل رئيسية: التهديد من (داعش)، والمتطلبات التشغيلية والبيئية، ومستويات قدرة قوات الأمن العراقية".

وذكر مسؤول كبير في البنتاجون لوكالة "فرانس برس"، أن الاجتماعات المقبلة "لن تكون مفاوضات بشأن انسحاب القوات الأميركية من العراق"، لكنه أضاف أن واشنطن "ترى ضرورة للانتقال إلى علاقة تعاون أمني ثنائية طبيعية".

