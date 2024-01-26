عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عبير صبري تكشف عن أصعب مشاهد فيلم ليلة العيد

عبير صبري
عبير صبري

كشفت الفنانة عبير صبري عن أصعب المشاهد التى صورتها فى فيلم ليلة العيد والذى بدأ عرضه فى السينمات مساء الأربعاء الماضي.

وقالت عبير صبري فى تصريح خاص لصدى البلد أن من أصعب المشاهد التى صورتها فى فيلم ليلة العيد المشهد الأخير فى الفيلم لحظة غرق المركب .

وأضافت عبير أن هذا المشهد من أصعب المشاهد خاصة وأن المركب التى كان يتم التصوير بداخلها صغيرة للغاية، مشيرة أن هذا المشهد به الكثير من المفاجأت متمنية أن ينال اعجاب الجمهور.

 

العرض الخاص لفيلم ليلة العيد

واحتفل نجوم وفريق عمل فيلم ليلة العيد بالعرض الخاص له يوم الأربعاء الماضى داخل سينما مول العرب.

وكان على رأس الحضور الفنانة يسرا ونجلاء بدر وعبير صبري والمؤلف أحمد عبد الله والمخرج سامح عبد العزيز والمنتج أحمد السبكي.

وكان المنتج أحمد السبكي قد طرح البرومو التشويقي الاول لفيلم ليلة العيد - ثورة النساء - بطولة الفنانة يسرا.

 

فيلم ليلة العيد

وتعرض فيلم «ليلة العيد» لعدة تأجيلات بعد  3 أيام من إنطلاق تصويره عام 2021 قبل موسم دراما رمضان، وذلك بسبب إصابة الفنانة يسرا بوعكة صحية ، أدت إلى إعلان الشركة المنتجة تأجيل استكمال تصويره إلى بعد إجازة عيد الفطر بسبب انشغال أبطال الفيلم بتصوير مسلسلات وأعمال أخرى.

وبعد استئناف تصوير الفيلم والانتهاء منه قررت الشركة المنتجة تأجيل العمل لأكثر من عامين دون الكشف عن أسباب للتأجيل ليتم أخيرًا وبشكل مفاجىء طرح البوسترات الدعائية الخاصة للفيلم وإعلان موعد طرحه  لينافس ضمن موسم أفلام إجازة منتصف العام ويستعد لاستقبال الجمهور أخيرًا.

ويتحدث الفيلم عن قهر المرأة بشكل عام، وتدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات؛ بسبب عدم تفهّم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المُثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا.
 

الفنانة عبير صبري عبير صبري فيلم ليلة العيد ليلة العيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوقفوا الشراء فورا| جرام الذهب يقفز 1000 جنيه لهذا السبب

10 درجات كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم وأمطار بهذه المناطق

انتظروا.. تحذير عاجل من شعبة الذهب للمواطنين

تجار الدولار في ورطة.. بشرى سعيدة للمصريين

صخرة الأهلي يشارك أمام الكونغو.. فاروق جعفر يعلن مفاجأة في تشكيل المنتخب

نانت الفرنسي يعلن عن عروض مغرية لضم مصطفى محمد من الدوري الإنجليزي

خراب بيوت.. نانسي عجرم بملابس تشعل السوشيال ميديا

الأهلي يعلن نجاح جراحة الشناوي فى ألمانيا ويكشف تفاصيل وموعد عودته

موضوعات متعلقة

روبي تحيي حفلا بمناسبة عيد الحب في بيروت

آخر أغنية درامية.. رامي جمال يطرح ابن امبارح مساء اليوم

أخبار الفن.. حقيقة انفصال أحمد فهمي وزوجته وبيتر ميمي ينشر أول صورة من الحشاشين

محمد حماقي يستعد لإحياء حفل غنائي في جدة

بمشاركة أنغام.. تامر عاشور يصل مسرح أبو بكر سالم بالرياض ليبدأ حفلته

في 3 قارات.. بيتر ميمي يطرح أول صورة من كواليس تصوير الحشاشين

فريق عمل عتبات البهجة يحتفل بعيد ميلاد صلاح عبد الله

"وحشتنا".. خالد النبوى يحيي ذكرى ميلاد يوسف شاهين

ترشيحاتنا

قفزة جديدة.. صحة غزة تكشف أحدث حصيلة لشهداء وجرحى العدوان الإسرائيلي

أقل جرام بـ 2566 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

حكم غسل يوم الجمعة.. آراء العلماء في مشروعيته

بالدليل.. روسيا تتهم الغرب بتدريب أوكرانيين على أعمال تخريب محطاتها النووية

بإستخدام النيتروجين.. تنفيذ أول استخدام لطريقة جديدة لتنفيذ عقوبة الإعدام| اعرف فين

عبدالله المغازي: صندوق الاستثمار في الذهب يؤثر بالإيجاب على الاقتصاد المصري والمواطن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساعة أحمد عز في الرياض تثير ضجة على السوشيال ميديا| سعرها خرافي

طريقة عمل بيتزا البطاطس| بأسهل الخطوات

بفستان جرئ.. هيفاء وهبي تثير الجدل في الكويت

نشرة المرأة والصحة.. تحذير من شراء البساريا المنتشرة بالأسواق وطريقة لاكتشاف الزبدة المغشوشة

فيديو

آخرهن ريهام سعيد وإليسا.. نجمات ضحايا عمليات التجميل وقعن في نفس الفخ

ليلى عبد اللطيف تنبأت بعودة تامر حسني لـ بسمة بوسيل.. تفاصيل

سقط على رأسه.. تفاصيل إصابة إمام عاشور وموقفه من مباراة مصر والكونغو

أول واحدة عندي في المستشفى.. العوضي يعلق على زيارة ياسمين عبدالعزيز له

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ