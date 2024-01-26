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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يقدم لزواره تاريخ الأنبياء.. تحقيق وتوثيق

كتاب تاريخ الأنبياء
كتاب تاريخ الأنبياء

يقدم جناح الأزهر الشريف بـمعرِض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 55 لزواره كتاب "تاريخ الأنبياء.. تحقيق وتوثيق"، بقلم د. محمود عبده نور الدين، أستاذ التاريخ والحضارة بجامعة الازهر، من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية.

يشير المؤلف إلى أن تاريخ الأنبياء والرسل هو أثبت الحلقات وأظهرها في صراع الخير مع الشر في التاريخ البشري، تلك الحلقات التي أتى الخير فيها بحججه وآياته وأدلته ومعجزاته، فأعرض الشر بجحوده وكبريائه، ثم استجاش على الخير بجنوده وقرنائه، وقد كان الحوار والجدال، ثم الصراع والنزال، فحق الله الحق بكلماته، فنصر الخير وأظهره، وأزهق الباطل وأضمره، فخسف به تارة، وأغرقه أخري، وأخذته الرجفة مرة، وفوجئ بالصيحة أخرى، وقد تخللت هذه المواجهات الدهر كله، منذ آدم عليه السلام إلى نبينا محمد عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام.

ويلفت المؤلف إلى أن حلقات الأنبياء والرسل وأقوامهم وأحوال عصورهم هي الحلقات الأظهر والأشهر في معظم عصور التاريخ البعيد - على الأقل؛ لأن أخبارهم قُصت لنا بأحسن القصص، ومن خلال أبعادها الجوهرية ومقاصدها الإنسانية، ودروسها التاريخية، من خلال مَنْ خلقهم والعالم بهم وبأحوالهم ومصائرهم سبحانه وتعالى، في أوثق وأصدق مكتوب ومنشور على مر العصور والدهور، حيث تفردت النصوص المقدسة بجل هذا التاريخ - على الأقل، مع قليل مما صح من النصوص الأخرى، مشيرا إلى أن نصوص القرآن الكريم وما صح من السنة النبوية هي المصدر الأساس، والمورد الأهم في كل ما يتصل برسل الله وأنبيائه.

ويشتمل الكتاب على مقدمة تتناول أربعة مباحث كالتالي: النبوة والرسالة، ضرورة النبوة للمجتمع الإنساني، الدين رسالة الأنبياء والرسل إلى أقوامهم، رسالة الأنبياء دينيا ودنيويا. ثم يسرد الكتاب قصص الأنبياء كالتالي: آدم عليه السلام، إدريس عليه السلام، نوح عليه السلام، هود عليه السلام، صالح عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، لوط عليه السلام، إسماعيل عليه السلام، إسحاق عليه السلام، يعقوب عليه السلام، يوسف عليه السلام، شعيب عليه السلام، أيوب عليه السلام، ذو الكفل عليه السلام، موسى وهارون عليهما السلام، يوشع بن نون عليه السلام، موسى والخضر عليهما السلام، داود عليه السلام، قصة لقمان الحكيم عليه السلام، سليمان عليه السلام، إلياس عليه السلام، اليسع عليه السلام، يونس عليه السلام، زكريا ويحيى عليهما السلام، عيسى عليه السلام.

ويشارك الأزهر الشريف، للعام الثامن على التوالي، بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

جناح الأزهر الازهر الشريف تاريخ الأنبياء

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