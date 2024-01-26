المعلومات الخاطئة..نجم الأهلي يكشف سر أزمة محمد صلاح مع الجماهير

أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أن بداية أزمة محمد صلاح كانت بسبب المعلومات الخاطئة التي خرجت من معسكر منتخب مصر في كوت ديفوار، مشيرًا إلى أن النقطة الآخرى أن صلاح نجم كبير، والهجوم من وكيله على البعض بسبب الانتقادات العنيفة التي يتعرض لها اللاعب، كانت سببا ويجب احترام وجهات النظر في النهاية.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية ETC: "صلاح قدوة كبيرة للأجيال، وكلام وكيله يقلل من كونه قدوة، وليس عيبًا أن يطلب أحدًا من المشاهير أو الجمهور العادي التصوير معه، إثارة هذه النقطة أمر غريب جدًا من الوكيل".

وأضاف: "لابد أن يفهم وكيل صلاح، أنه لا يتعامل كلاعب كرة فقط، بل يتم معاملته كقدوة ومثل أعلى، ولا يجب المساس به لدى الأجيال القادمة، لا يجب إضاعة هذه النقطة مطلقا، ومن حق أي شخص الانتقاد بدون تجاوز بكل تأكيد".

وواصل: "لو كانت الأجواء غير مناسبة في سان بيدرو، من الممكن أن يكون تفكير روي فيتوريا البقاء في أبيدجان ومن ثم السفر إلى المدينة التي سيخوض فيها المباراة، وتصريحات مسئولي البعثة منذ البداية تحمل كوارث كثيرة.. و كان المفترض إرسال احد المدربين من الجهاز الفني لمشاهدة مباراة الكونغو الأخيرة".

وأشار إلى أن منتخب الكونغو يمتلك سرعات عالية، ويجب اخراج الكرة من المناطق الخلفية وتمريرها بسرعة عالية واستغلال الاطراف قدر الامكان. مشيرًا إلى أن كل لاعب في منتخب مصر أصبح يتعامل بشكل خاطئ عندما يتسلم الكرة، وهو ما يمثل أزمة كبيرة في ظل نقص الحلول الفردية في العديد من المراكز.

وزاد: "إمام عاشور غيابه مؤثر، ولذلك يجب وجود مروان عطية وحمدي فتحي والنني من اجل الدفاع بشكل أقوى وإغلاق كافة الطرق نحو المرمى، مع وجود تقدم الظهيرين الأيمن والأيسر وتوفير حماية لهم حال التقدم للأمام".

وأكمل: "هناك لاعبين موجودين في القائمة لا يمكن الاعتماد عليهم، مثل أحمد الشناوي ومحمد صبحي في ظل غيابهم الطويل عن الملاعب ولا يوجد سوى أبوجبل الذي يعتبر الأجهز لحراسة المرمى بعد إصابة محمد الشناوي".