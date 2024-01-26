حالة ترقب تسود الشارع الفلسطيني في غزة حول قرار العدل الدولية.. فيديو

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في رفح الفلسطينية، إن هناك حالة من الترقب تسود الشارع في قطاع غزة لما ينتج عن محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وأضاف "جبر"، خلال رسالة على هواء، ببرنامج "جولة المراسلين"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، ويقدمه الإعلامي حساني بشير، أن هذا القرار الذي سيضيف كثيرا في فلسطين. حتى وإن كان هذا القرار بعيدا عن وقف إطلاق النار لكنه سيفتح مزيدا من الجهود الدبلوماسية أمام الفلسطينيين لمحاكمة ولاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي على المجازر التي ترتكب بشكل يومي على مرئى العالم ويسمعه في قطاع غزة بحق الفلسطينيين والقضية الفلسطينية بشكل عام.

وأوضح أن المجازر هنا ترتكب بشكل يومي، هناك المزيد من أعداد النازحين الذين باتوا يبيتون في العراء، الأوضاع الإنسانية المأساوية على صعيد النازحين والمستشفيات وكل مناحي الحياة في قطاع غزة.

وأشار إلى أن إسرائيل لم تتوقف عن ارتكاب هذه المجازر وهذا اليوم يترقب فيه الفلسطينيون أن تحاكم إسرائيل بحق على مجازرها بحق الشعب الفلسطيني.