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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أحمد عمر هاشم خطيبا للجمعة القادمة عن الإسراء والمعراج

الدكتور أحمد عمر
الدكتور أحمد عمر هاشم

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن خطيب الجمعة القادمة والمقرر لها يوم 2 فبراير المقبل.

وقال وزير الأوقاف، في منشور له، إن الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف،  خطيبا للجمعة القادمة، وسيتحدث عن "الإسراء والمعراج".

ومن المقرر أن ينقل التليفزيون المصري، شعائر صلاة وخطبة الجمعة، على الهواء مباشرة.

أعلنت وزارة الأوقاف عن موضوعات خطب شهر فبراير ٢٠٢٤ وهي الجمعة الأولى : ٢/ ٢/ ٢٠٢٤م - من دروس الإسراء والمعراج الفرج بعد الشدة.

وقالت:   الجمعة الثانية  ٩/ ٢/ ٢٠٢٤م -  جبر الخاطر وأثره في توثيق الروابط الاجتماعية، والجمعة الثالثة : ١٦/ ٢/ ٢٠٢٤م - حق الطفل ورعايته بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات، الجمعة الرابعة : ٢٣/ ٢/ ٢٠٢٤م - تحويل القبلة دروس وعبر.

قالت وزارة الأوقاف، إن 11 ندوة سيجري إقامتها بمراكز الثقافة الإسلامية، الأسبوع المقبل، لقاءات تثقيفية تناقش أهم القضايا الدينية والثقافية.

وأوضحت أن عقد تلك الدورات، يأتي في إطار دور الوزارة في نشر الفكر الوسطي المستنير، والتوعية بقضايا الدين والمجتمع، وغرس القيم النبيلة، والأخلاق الكريمة، وتوعية الشباب بالقضايا الدينية والوطنية، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي، واهتمامها ببناء الوعي الرشيد، ومواجهة التطرف، واستمرارًا لجهودها في تكثيف الأنشطة الدعوية 

وزير الاوقاف الجمعة احمد عمر هاشم الأزهر

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