أول دولة عربية تعلق على قرار المحكمة الدولية بشأن الحرب ضد غزة



رحبت سلطنة عمان بقرارات محكمة العدل الدولية بشأن الحرب الإسرائيلية علي غزة مشددة على الالتزام بها.

كما أكدت الخارجية العمانية على ضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال العدوان الاسرائيلي ضد قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة وفك الحصار المفروض عليها بما يكفل الدخول الآمن لكافة أنواع الاحتياجات الإنسانية.

ودعت سلطنة عمان المجتمع الدولي لإلزام اسرائيل -دولة الاحتلال- بوقف العمليات العسكرية وأعمال الإبادة بحقّ الشعب الفلسطيني.

وعبرت عن بالغ تقديرها لجمهورية جنوب أفريقيا على موقفها المشرّف في الوقوف إلى جانب الحق والعدالة الإنسانية وتبنيها رفع هذه الدعوى أمام المحكمة.