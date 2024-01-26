ميناء مرسى علم الجوي يستقبل 91 رحلة طيران ابتداءً من الغد

يبدأ مطار مرسى علم الدولي، استقبال 91 رحلة طيران دولية أسبوعيًا، اعتبارًا من غد السبت وحتى يوةم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن تأتي هذه الرحلات، من عدة دول أوروبية مختلفة، وسيتم تنفيذ الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين فور وصولهم إلى أرض المهبط، تمهيدًا لاستمتاعهم بإجازاتهم على شواطئ الغردقة.

ويواصل مطار مرسى علم استقبال أعداد مستقرة من السياح، حيث من المتوقع وصول 91 رحلة طيران في الأسبوع المقبل، بزيادة بلغت 6 رحلات مقارنة بالأسبوع السابق.

وتأتي من مختلف المطارات الأوروبية، بما في ذلك بولندا، وألمانيا، والتشيك، وإيطاليا، وبلجيكا، وهولندا، وسويسرا، والنمسا.