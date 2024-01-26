خبير يكشف سبب ارتفاع سعر الدولار

كشف الدكتور هاني ابو الفتوح الخبير المصرفي سبب ارتفاع اسعار الدولار بصورة كبيرة في السوق الموازي.

وقال هاني ابو الفتوح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “عقار مصر” المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الاعلامي طاهر حمدي، ان المضاربات على الدولار في السوق المموازي جعلت اسعاره ترتفع إلى مستويات جديدة.

واضاف الخبير المصرفي اسعار العملات في السوق الموازي تكون خارج السيطرة لانها تعمل وفق قواعد خاصة بها ولا يمكن اخضاعها للقواعد المعروفة بالنسبة لسعر سوق الصرف.

السوق الموازية

وتابع هاني ابو الفتوح ان السوق الموازية لم تقتصر على اسعار الدولار فقط والعملات الاجنبية الاخرى وانما طالت ايضا المنتجات والسلع المعمرة وسوء العقارات والحديد والاسمنت والسوق العقاري ايضا واصحاب المنتجات اصبحوا يحددون اسعار منتجاتهم حسب سعر الدولار المتوقع من قبلهم ايضا في السوق الموازي.