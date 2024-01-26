وزير إسرائيلي يدين حكم العدل الدولية .. ويتهمها بمعاداة السامية وكراهية اليهود

في رد مذهل على الحكم الأخير الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، اتهم وزير إسرائيلي المحكمة بإيواء مشاعر معادية للسامية، وأضاف في رده على الحكم، قائلا: كان المقصود من محكمة العدل الدولية، التي تأسست عام 1945 في أعقاب الحرب العالمية الثانية، أن تكون بمثابة رمز للعدالة العالمية، بهدف منع ارتكاب فظائع مثل تلك التي شهدتها المحرقة.

أعرب الوزير الإسرائيلي، إيتامار بن جفير، عن معارضته الشديدة لقرار محكمة العدل الدولية، قائلاً: "إن قرار المحكمة المعادية للسامية في لاهاي يثبت ما كان معروفًا بالفعل: هذه المحكمة لا تسعى إلى العدالة بل إلى اضطهاد الشعب اليهودي. ومضى بن جفير في إجراء مقارنة تاريخية، مدعيا أن المحكمة ظلت صامتة خلال المحرقة وهي الآن تديم النفاق بحكمها الأخير.

تسلط اتهامات الوزير ضد محكمة العدل الدولية الضوء على انعدام الثقة العميق وإدانة دوافع المحكمة، خاصة فيما يتعلق بتعاملها مع القضايا المتعلقة بإسرائيل. ويقول بن جفير إنه ينبغي تجاهل القرارات التي يُنظر إليها على أنها تعرض وجود دولة إسرائيل للخطر، مشددًا على الحاجة إلى مواصلة الجهود للتغلب على الخصوم المتصورين.