زهران القاسمي : أشكر معرض القاهرة للكتاب على دعوتى ومناقشة رواياتى

استضافت القاعة الدولية، اليوم الجمعة، ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الـ55، ندوة بعنوان «حضور المكان وأثره في روايات زهران القاسمي»، بمشاركة الكاتب زهران القاسمي، وأدارتها الدكتورة رشا الفوال.



وقالت الدكتورة رشا الفوال، إن الشاعر زهران القسامي هو شاعر وروائي عماني صدر له العديد من المؤلفات، وأبرزها رواية القناص التي حصلت على جائزة الإبداع والثقافي من الجمعية العمانية للكتاب والأدباء عام 2015، بالإضافة إلى رواية "تغريبة القافر" الحاصلة على الجائزة العالمية للرواية العربية عام 2023، ويعد زهران القاسمي هو أول روائي عماني يحصل على هذه الجائزة.



عبر الكاتب العمانى زهران القاسمى الروائى الفائز بجائزة البوكر العربية لهذا العام 2023، عن سعادته وشكره لإدارة معرض القاهرة الدولى للكتاب لدعوته، وتنظيم ندوة حضور المكان وأثره في روايات "زهران القاسمي"، وذلك خلال الدورة الـ 55 من المعرض، المقامة خلال الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير.



وقال الشاعر والروائى زهران القاسمي، إن بدايته كانت مع كتابة الشعر الذي تربى عليه منذ صغره، وكان يرى أن كتابة القصص القصيرة شيء خيالي، وأن كتاب القصص القصيرة والروايات لها خيال واسع، ومن الصعب جدًا أن أصل في يوم ما لذلك المستوى ولا يمكن أن يكتب مثل هذه المؤلفات، إلى أن بدأت بكتابة "سيرة الحجر" التي استغرقت في كتابتها لمدة عامين.



وأضاف الشاعر والروائي زهران القاسمي أنه في الفترة الأخيرة خطرت على باله فكرة رواية استمرت لسنوات ولم تكتمل حتى الآن، مؤكدًا أن كل فكرة تخرج في وقتها، نظرًا لأن كتابة الرواية أو الشعر لا يأتي غصبًا بل يأتي من الداخل.



وخلال حديثه عن الصعوبات التي واجهته خلال فترة الكتابة، قال: إن هناك أوقات تصل لسنوات لا يستطيع فيها إنهاء فكرته، ورغم ذلك فقد تمكن من إنهاء الرواية في شهر واحد فقط، وذلك بعد توقف لأشهر وسنوات في كتابة تلك الرواية.