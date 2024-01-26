عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

زهران القاسمي : أشكر معرض القاهرة للكتاب على دعوتى ومناقشة رواياتى

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

استضافت القاعة الدولية، اليوم الجمعة، ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الـ55، ندوة بعنوان «حضور المكان وأثره في روايات زهران القاسمي»، بمشاركة الكاتب زهران القاسمي، وأدارتها الدكتورة رشا الفوال.


وقالت الدكتورة رشا الفوال، إن الشاعر زهران القسامي هو شاعر وروائي عماني صدر له العديد من المؤلفات، وأبرزها رواية القناص التي حصلت على جائزة الإبداع والثقافي من الجمعية العمانية للكتاب والأدباء عام 2015، بالإضافة إلى رواية "تغريبة القافر" الحاصلة على الجائزة العالمية للرواية العربية عام 2023، ويعد زهران القاسمي هو أول روائي عماني يحصل على هذه الجائزة.


عبر الكاتب العمانى زهران القاسمى الروائى الفائز بجائزة البوكر العربية لهذا العام 2023، عن سعادته وشكره لإدارة معرض القاهرة الدولى للكتاب لدعوته، وتنظيم ندوة حضور المكان وأثره في روايات "زهران القاسمي"، وذلك خلال الدورة الـ 55 من المعرض، المقامة خلال الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير.


وقال الشاعر والروائى زهران القاسمي، إن بدايته كانت مع كتابة الشعر الذي تربى عليه منذ صغره، وكان يرى أن كتابة القصص القصيرة شيء خيالي، وأن كتاب القصص القصيرة والروايات لها خيال واسع، ومن الصعب جدًا أن أصل في يوم ما لذلك المستوى ولا يمكن أن يكتب مثل هذه المؤلفات، إلى أن بدأت بكتابة "سيرة الحجر" التي استغرقت في كتابتها لمدة عامين.


وأضاف الشاعر والروائي زهران القاسمي أنه في الفترة الأخيرة خطرت على باله فكرة  رواية استمرت لسنوات ولم تكتمل حتى الآن، مؤكدًا أن كل فكرة تخرج في وقتها، نظرًا لأن كتابة الرواية أو الشعر لا يأتي غصبًا بل يأتي من الداخل.


وخلال حديثه عن الصعوبات التي واجهته خلال فترة الكتابة، قال: إن هناك أوقات تصل لسنوات لا يستطيع فيها إنهاء فكرته، ورغم ذلك فقد تمكن من إنهاء الرواية في شهر واحد فقط، وذلك بعد توقف لأشهر وسنوات في كتابة تلك الرواية.

القاعة الدولية البرنامج الثقافى معرض القاهرة الدولي للكتاب حضور المكان وأثره في روايات الكاتب زهران القاسمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلي عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن مصير مصر في كأس الأمم الإفريقية| تفاصيل

القلب خف ومات بحاجة تانية.. سبب وفاة العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى

وفاة العامري فاروق.. معلومات صادمة عن مرضه| تفاصيل

صخرة الأهلي يشارك أمام الكونغو.. فاروق جعفر يعلن مفاجأة في تشكيل المنتخب

أول قرار رسمي من النادي الأهلي بعد وفاة العامري فاروق

أزمة في المنتخب.. فيتوريا يبحث عن بديل إمام عاشور قبل مباراة الكونغو

مفاجأة.. رضا عبد العال يكشف تفاصيل مثيرة عن إصابة الشناوي

العربية اتعجنت.. مصرع 7 مصريين في حادث سير بليبيا

ترشيحاتنا

بعد أزمة امتحان الجامعة| "نائبة الغش" تطل من جديد.. زوجها تعدى على موظفين حكوميين

سعر أرخص سيارات تويوتا في السوق المصري

البيت الأبيض: بايدن ناقش مع السيسي الأوضاع في غزة وإطلاق سراح الرهائن

رسميا.. مصر والجزائر وتونس وكاب فيردي وغينيا يتأهلون إلى مونديال اليد

مفيد شهاب : قرار محكمة العدل تاريخي .. واستند بحسم لقواعد القانون الدولي

أتلتيكو مدريد يصطدم بقاهر برشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير سلق اللحمة.. استخدامات غير معروفة لنواة البلح

سعر فستان أنغام في الرياض يثير ضجة| رقم خرافي

ظهور جديد لـ ياسمين عبد العزيز بهذه الإطلالة| شاهد

مفاجأة للجمهور.. قناة مفتوحة بالنايل سات تنقل مباراة مصر والكونغو بدور الـ16

فيديو

إلهام شاهين: رنة فيلم يا دنيا يا غرامي على موبايلي طول العمر|خاص

منى زكي عن تأخير طرح فيلم الرحلة 404: «بقيت مِنَحَّسَة».. فيديو

لا نتمنى تكرارها.. الجمهور يهاجم ليلى زاهر وهشام جمال بسبب أمور بسيطة

مش هتكمل .. جنات تكشف عن موقفها من المشاركة فى حفلات موسم الرياض |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ