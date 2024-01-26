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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

نقيب المحامين : لا تلبية لأي طلبات غير مستحقة بانتخابات مجلسنا

صدى البلد

عقد  عبد الحليم علام، نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعا مع مديري إدارات النقابة العامة للمحامين، لمناقشة الترتيبات التنظيمية الخاصة بانتخابات مجلس النقابة التي سوف يبدأ تقديم طلبات الترشح لها صباح غد السبت.

شارك فى الاجتماع عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة وهم : صلاح سليمان ومحمد عبد الستار بدر ومحمد راضي مسعود ومحمد فزاع وفاطمة الزهراء غنيم.

وشدد علام، في كلمته على أن الانتخابات سوف تتم بإشراف كامل من هيئة قضائية يعاونها موظفين تابعين لها، وتختص بكل ما يتعلق بالانتخابات من استلام ملفات الترشح ومراجعتها واستلام الطعون والفصل فيها وإعلان القوائم والإشراف على صناديق الاقتراع والفرز حتى إعلان النتيجة.

وطالب علام، بضرورة الحرص على عملية انتخابية تاريخية نزيهة تعيد هيبة وصورة النقابة وتعكس مكانتها المرموقة في المجتمع، وتضمن مشاركة أكبر عدد ممكن من أعضاء الجمعية العمومية.


وقال علام، إن مهمة إدارات النقابة الأساسية هي الحرص على إتمام الانتخابات بشكل محترم ونزيه، معلقا: "من يستحق واختارته الجمعية العمومية سوف يتولي المسؤولية، وهذه المسئولية ليست مطمع لنا ولا يجب أن تكون لأي أحد شريف".


وشدد نقيب المحامين أن كل الضمانات سوف يتم توفيرها لإتمام كافة مراحل العملية على أكمل وجه، وحتى تكون تعبيرا حقيقيا عن نبض الجمعية العمومية وإرادتها، مشيرا: لا يوجد سوى الطريق الشرعي لخدمة المحامين وهو الصندوق ولن يحدث مثلما كان يحدث في الماضي.

وأكمل: لو طلبت أي مخالفة من أي موظف أو مدير لا ينفذها، ولولا أن القانون لا يسمح بتقديم استقالتي خلال فترة الانتخابات لكنت فعلت حرصا على الشفافية والفرص المتساوية للمرشحين.

وأردف: لا تلبية لأي طلبات غير مستحقة خلال هذه الفترة ولا قبلها حرصا على ضميرنا وصورتنا في المقام الأول ولن نسمح بأي ضغوطات على موظفي النقابة لتنفيذ تعليمات مخالفة، كما أنه لن تحدث أي ميزة لأي مرشح وأولهم شخصي.

وناقش علام وأعضاء مجلس النقابة مديري إدارات النقابة في بعض الترتيبات منها تجهيز الأماكن الخاصة بتقديم الترشيح وترتيب أسماء المرشحين بشكل أبجدي منعا للتزاحم، والتعاون مع مناديب المرشحين وتسليمهم محاضر الفرز من القضاة المشرفين.

وأوضح أن مهمة إدارات النقابة هي مساعدة اللجنة المشرفة في التنظيم دون تدخل في العملية الانتخابية، وتسهيل عملية الانتخاب والتصويت وتوفير كل الأدوات اللازمة والتساهيل للجنة المشرفة وتلبية أي طلبات لهم.

وكشف أنه سوف يتم عقد لقاء مع جميع المرشحين بعد غلق باب الترشح لعرض جميع الإجراءات التنظيمية الخاصة بالعملية الانتخابية.

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