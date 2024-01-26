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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سمير فرج يروي قصة نجاته من الموت في 67

اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج

قال د. اللواء سمير فرج الخبير العسكري والاستراتيجي، إن كتابه شاهد علي حرب اكتوبر استغرق وقتا طويلا لاعداده ليتمكن من توثيق حرب أكتوبر، بمناسبة مرور نصف قرن عليها، حيث أن حرب 1967 كانت هي بداية شرارة حرب أكتوبر.

 

وأضاف سمير فرج خلال حواره مع الإعلامية ايمان ابو طالب من داخل معرض الكتاب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أنه في يوم الخامس من يونيو 1967 كنت في منطقة الكونتيلا علي الحدود مع العدو الاسرائيلي يفصل بيننا 13200 متر وحينما هوجمنا من قبل العدو بالطائرات تراجعنا لمنطقة ممر سائرين علي الاقدام حتي قناة السويس، وفي التاسع من يونيه كان اسوأ يوما في تاريخ مصر وفي حياتي، عند وصولنا لمنطقه قناة السويس كان اليهود قد ضربوا كل الكباري حتي لا يتمكن اي جندي مصري من الخروج من سيناء، فعند وصولنا للضفة الغربية للقناة كان جنودنا يقنلون في الجانب الآخر وكنا نركب القوارب ونري الدخان يملأ السماء ونحن في قمه العجز عن العودة، وفي نفس اليوم تنحي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عن منصبه، فكانت معنويات الجيش محطمه للغاية، لذلك في كل الكليات العسكرية في العالم تدرس حرب اكتوبر لقدرة الجيش المصري العظيم علي تحويل هذه النقطة السوداء في تاريخه الي انتصارا ساحقا.


وأضاف سمير فرج خلال اللقاء، أن شعب مصر القوي رجع عبد الناصر في اليوم التالي لمنصبه ورفض الهزيمة ورجع الجيش من جديد لتدريباته واستعدينا للعبور، وأثناء حرب الاستنزاف كان موقعي علي بعد 200 متر من خط بارليف في عرض قناة السويس لمدة ستة سنوات رأينا فيها كافة انواع القتال وشرحته في كتاب ، فمعركة رأس العش وتدمير المدمرة إيلات وغيرها من احداث حرب الاستنزاف تم ذكرها بالتفاصيل بالكتاب.

 

سمير فرج الخبير العسكري حرب اكتوبر حرب 1967 الكونتيلا بالخط العريض حرب الاستنزاف المدمرة إيلات

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