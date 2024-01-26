اللواء سمير فرج: أوضاعنا مستقرة رغم التحديات

اكد اللواء سمير فرج المحلل العسكري والخبير الاستراتيجي، ان معرض الكتاب اصبح عرسا اسريا تحضره كل العائلات المصرية وتشارك فيه وهناك حضور جماهيري من جميع محافظات مصر بالالاف ، ومشاركه الاطفال بالمعرض مذهلة مما يبشر بمستقبل واعد للاجيال القادمة ، فالرئيس السيسي ساهم بشكل رائع في تطوير و نقل هذا المعرض ليبدو بهذا الشكل العظيم لستوعب كل دور النشر الموجودة حاليا والتى تصل ل700 ناشر يعرض اعماله بهذا المعرض.

وقال اللواء فرج خلال لقائه مع الاعلامية ايمان ابو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة من داخل معرض الكتاب ان شعار هذا المعرض نصنع المعرفة نصون الكلمة شعارا معبرا و شاملا و الدكتور احمد بهي الدين رئيس المعرض قدم جهدا عظيما لتنظيم هذا المعرض مستغرقا وقتا طويلا في اعداده منذ نهاية المعرض العام الماضي ليبدوا بهذا المظهر المشرف لمصر ،ما نشاهده اليوم في معرض الكتاب و ما حققه من نجاح لا ينفصل عن ما يعاني منه الشارع في مصر ، فأغلب الاسئلة التي طرحت خلال المحاضرات و اللقاءات كانت تدور عما يحدث في مصر الان فالكل يريد ان يعرف و يطمن علي الاوضاع المصرية بالداخل و الخارج و انعكاسات ذلك علي مستقبلها ، فمصر مستقرة من الداخل و اوضاعنا افضل بكثير من دول الجوار فمصر الدوله الوحيدة الصامدة دونا عن كل البلاد المجاورة لها.