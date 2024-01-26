سائق يمزق جسد شاب في سوهاج لسبب مثير

أصيب شاب في نهاية العقد الثاني من العُمر، بجرح طعني بالفخذ اليسرى؛ إثر تعدي سائق عليه بسلاح أبيض؛ بسبب أولوية المرور بالطريق، دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده إصابة شاب على يدي سائق، بالطريق العام دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبین إصابة المدعو 'احمد ص.م.ر' 19 سنة، حاصل على دبلوم، ويقيم دائرة القسم، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة، وأفاد والده المدعو 'صابر م.ر' 47 سنة، بائع، ويقيم بذات الناحية، بأتهام المدعو 'إلهامي ع.ا' 38 سنة، سائق، ويقيم دائرة القسم، بالتعدي على نجله المذكور بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته وإحداث إصابته المشار إليها.

وتم ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب سالف الذكر، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.