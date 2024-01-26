رسميًا| حسام حسن مديرًا فنيًا لـ فيوتشر

قرر مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة الدكتور وليد دعبس والدكتور طوسون دعبس تعيين الكابتن حسام حسن مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم بالنادي والكابتن إبراهيم حسن مديراً للكرة.

وتم إتمام التعاقد بين الطرفين عقب جلسة تم خلالها الاتفاق على سياسة وأهداف النادي خلال المرحلة المقبلة.

وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق مودرن فيوتشر على النحو التالي:



كابتن حسام حسن - المدير الفني

كابتن إبراهيم حسن - مدير الكرة

كابتن طارق سليمان - مدرب عام

كابتن شريف خليل - مدرب مساعد

كابتن سعفان الصغير - مدرب للحراس

كابتن وليد بدر - مدير شؤون اللاعبين

دكتور محمد عنان - طبيب الفريق

تجارب حسام وإبراهيم حسن

ويعد التوأم حسام وإبراهيم حسن من أساطير الكرة المصرية وسبق لهم العمل سويًا في العديد من التجارب الناجحة على مستوى التدريب أهمها تدريب منتخب الأردن وأندية الزمالك وبيراميدز والإسماعيلي والاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي

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