حسام بدراوى يكشف الفائز الحقيقي فى انتخابات الرئاسة 2012

تحدث الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، عن الانتخابات الرئاسية التي جرت في مصر عام 2012 وموقف الرئيس الراحل حسنى مبارك.

وأكد حسام بدراوي خلال حواره مع برنامج نظره المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الاعلامي حمدي رزق أن الفريق احمد شفيق هو الذي فاز بالفعل في انتخابات الرئاسة عام 2012.

وتابع المفكر السياسي: ان الفريق شفيق فاز بإنتخابات الرئاسة في 2012 بفارق بسيط عن مرشح جماعة الاخوان الارهابية محمد مرسي ولكن جماعة الاخوان قامت بلعبة مدعومة من الولايات المتحدة الامريكية وغيرت نتيجة الانتخابات لصالحها.

مبارك

واكد الدكتور حسام بدراوي المفكر السياسي ان الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وافق على اجراء انتخابات رئاسية مبكرة لنقل السلطة بصورة سلمية.