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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مفيد شهاب: حكم العدل الدولية ملزم للدول وأجهزة الأمم المتحدة

مفيد شهاب
مفيد شهاب

علق الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة ووزير التعليم العالي الأسبق، على قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، مشيرا إلى أنها جهاز رئيسي من أجهزة الأمم المتحدة وتعد الهيئة القضائية المنوط بها الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدول والتي توافق البلاد على عرضها عليها لإصدار الأحكام والحكم يكون فيها ملزم.

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مفيد شهاب : قرار محكمة العدل تاريخي .. واستند بحسم لقواعد القانون الدولي


وأضاف مفيد شهاب، في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي ضياء رشوان، ببرنامج "مصر جديدة" الذي يعرض على قناة "etc" ، اليوم الجمعة، أن المحكمة تمتع باختصاص إفتائي أي إعطاء آراء استشارية لأجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عندما يطلب منها رأي قانوني. 

وتابع الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة ووزير التعليم العالي الأسبق، أنَّ جنوب إفريقيا استندت في دعواها أمام محكمة العدل الدولية على اتفاقية منع "الإبادة الجماعية" ومعاقبة مرتكبيها لعام 1948 والتي تضمنت نصًا يحمل "رقم 9" من حق أي طرف في هذه الاتفاقية يطلب من محكمة العدل الدولية بتنفيذ الاتفاقية لمنع الإبادة الجماعية.

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