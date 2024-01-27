شيرين رضا: كواليس فيلم "مقسوم" كانت لذيذة وحلوة

قالت الفنانة شيرين رضا، أنها سعيدة للغاية بكواليس فيلم “مقسوم” خاصة أن جميع أبطال الفيلم أصدقاء.

وأضافت شيرين رضا، في خلال حوارها مع برنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية شيرين سليمان قائلة: “الكواليس كانت حلوة قوي ولذيذة لأن إحنا ستات وكلنا صحاب وروحنا أسوان انبسطت قوي”.

فيلم مقسوم



فيلم مقسوم، بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سما إبراهيم، عمرو وهبة، سارة عبد الرحمن، سيد رجب ضيف شرف، من تأليف هيثم دبور، وإخراج كوثر يونس، وينافس حاليًا في دور العرض السينمائي بموسم إجازة نصف العام.