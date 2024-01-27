إبراهيم سعيد: الأهلي يحاول خطف قنبلة أمم إفريقيا

أكد إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، أن النادي الأهلي يبحث بقوة عن التعاقد مع المهاجم الأنجولي مابولولو، لدعم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم الحالي.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار":" النادي الأهلي يحاول التعاقد مع مابولولو من الاتحاد السكندري، وإذا تمت ستكون صفقة رائعة للغاية للفريق".

وأضاف إبراهيم سعيد:" أرو أن من الصعب أن تتم بسبب نجاح مابولولو مع منتخب أنجولا في كأس الأمم الإفريقية والطبيعي سعره عالي الآن، بجانب أيضًا أن هناك عروض لضم اللاعب، أبرزها بشكتاش التركي لذلك ستكون مهمة الأهلي صعبة لضم اللاعب من الاتحاد السكندري".

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستعد لمواجهات دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري عقب مسابقة كأس الأمم الإفريقية.