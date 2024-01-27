مدرب الكاميرون السابق: محمد صلاح من أفضل لاعبي العالم ويشبه «ميسي» في الأرجنتين

أشاد الألماني وينفريد شايفر، المدير الفني السابق لمنتخب الكاميرون، بإمكانيات محمد صلاح، قائد منتخب مصر، ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، مشددا على أن لديه شخصية مميزة داخل الملعب.

وقال شايفر في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، المذاع على قناة الزمالك: "عندما يكون لديك محمد صلاح وهو من أفضل لاعبي العالم؛ لا بد أن تلعب من أجله، فهو يمكنه تغيير نتيجة المباراة، هو لاعب جيد للغاية، ولديه شخصية جيدة، ويمكنه إنهاء المباراة لمصلحتك في أي وقت".

وأضاف: "محمد صلاح مع مصر، مثل ميسي مع الأرجنتين، ولأول مرة كل لاعبي الأرجنتين لعبوا من أجل ميسي؛ فازوا بكأس العالم".