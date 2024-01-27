أستون فيلا يفرض على تشيلسي مباراة ثانية في كأس الاتحاد الإنجليزي

حسم التعادل السلبي مواجهة تشيلسي مع ضيفه أستون فيلا، مساء الجمعة، ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومن المقرر أن تقام مباراة إعادة بين الفريقين، وفقا لقوانين المسابقة، على أرض أستون فيلا، في وقت لاحق.

ولم يستغل البلوز المعنويات المرتفعة بعد فوزه على ميدلسبره 6-1 في إياب نصف نهائي كأس الرابطة، وكان أستون فيلا الطرف الأفضل في النصف الثاني من الشوط الثاني.

وبعد 10 دقائق سادها الهدوء، جات أول فرصة خطيرة في اللقاء بالدقيقة 11، عندما رفع ماتي كاش كرة عرضية، قابلها تيليمانز برأسية، بيد أن الحارس بيتروفيتش أبعد الكرة، وبعدها بدقيقة واحدة، سجل أستون فيلا هدفا عن طريق لاعب وسطه البرازيلي دوجلاس لويز، ألغاه الحكم بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، لوجود لمسة يد على الأخير لدى استقباله الكرة.

ومن هجمة مرتدة، مرر نجم تشيلسي كول بالمر إلى الجناح الأيمن نوني مادويكي، بيد أن الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، تصدى لانفراد لاعب تشيلسي في الدقيقة 15، وكاد تشيلسي يفتتح التسجيل في الدقيقة 17، عندما استغل بالمر تمريرة خاطئة من دفاع أستون فيلا، لينفرد بالحارس الذي تصدى لانفراده باقتدار.

وأطلق قائد أستون فيلا جون ماكجين تسديدة بعيدة المدى نحو المدرجات في الدقيقة 25، ومرة أخرى تألق مارتينيز، وأبعد شبح فرصة خطيرة لتشيلسي في الدقيقة 31، عندما مرر بالمر كرة أمام المرمى، ارتدت من أليكس مورينو مدافع أستون فيلا، بيد أن الحارس الأرجنتيني منعها من دخول مرماه، واستمر تشيلسي في الضغط على أستون فيلا عبر الجناحين، وتخطى مادويكي من أمامه في الجهة اليمنى، قبل أن يبعد الدفاع عرضيته القصيرة أمام المرمى في الدقيقة 35.

وعكس لاعب وسط تشيلسي إنزو فرنانديز، كرة عرضية، تابعها المدافع بينوا بادياشيل برأسه، وسيطر عليها مارتينيز في الدقيقة 45، قبل أن يرد أستون فيلا بعدها بلحظات، عبر تسديدة من تيليمانز ارتدت من جسد الدفاع وحادت عن المرمى.

وتواصل ضغط تشيلسي في النصف الأول من الشوط الثاني، لكن دون تمكن لاعبيه من التسديد على مرمى مارتينيز الذي برز كذلك في التقاط الكرات العرضية، وتحسن أداء أستون فيلا مع مرور الوقت، ووصلت الكرة إلى دوجلاس لويز الذي أطلق تسديدة سيطر عليها الحارس بتروفيتش في الدقيقة 57.

ودخل بن تشيلويل إلى تشكيل البلوز عوض عن ألفي جيلكريست، وارتكب مارتينيز خطأ في تشتيت الكرة، لتصل إلى بالمر الذي تفاجأ بها ليفشل في السيطرة عليها أمام المرمى في الدقيقة 71، ومن هجمة سريعة مضادة، مرر مهاجم أستون فيلا أولي واتكينز، الكرة إلى كاش الذي انطلق بها في الناحية اليمنى، قبل أن يسددها منخفضة، تمكن الحارس بيتروفيتش من إبعادها في الدقيقة 74، وأحدثت كرة مرسلة من ركلة ركنية، الخطر في منطقة جزاء أستون فيلا، لتصل إلى المدافع إزري كونسا الذي سددها بجانب المرمى في الدقيقة 86.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، ليجبر أستون فيلا مضيفه تشيلسي إلى اللجوء لمباراة إعادة على ملعب الأول.