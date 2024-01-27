بالصور.. تعرف على أحداث الحلقة الأولى من حدوتة منسية قبل عرضها تليفزيونيا

طرحت منصة watch it الحلقة الاولي من مسلسل “ حدوتة منسية ” قبل عرضها علي شاشات التليفزيون بـ 24 ساعة .

وجاءت أحداث الحلقة تعريفا بالشخصيات ، من خلال شخصية سوسن بدر التي تتكون عائلتها من 4 ابناء ومعظهم متزوجون ويعانون من مشاكل زوجية .

كما شهدت الحلقة خروج أحمد فهيم من السجن بعد ان قتل سيدة كان يقوم بسرقتها ، وبعد خروجه يعمل بلطجي ، ويبدا في البحث عن عنه الذي هرب من الملجاء في عمر الثالثه عشر عاما .

مسلسل حدوتة منسية يعرض من السبت إلى الأربعاء في تمام الثامنة مساء، وهو يضم 30 حلقة، ومن بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبد الغني ورجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محى الدين.

يدور مسلسل حدوتة منسية حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبنائه من الميراث لتكون هي المسؤولة عن كل شيء ليتنافس أبنائها على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيها، ليطالبها بجزء من الميراث